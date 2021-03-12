Крымский ТЮЗ принимает участие в фестивале «Крымская весна»

С 15 по 21 марта 2021 года в рамках празднования Дня воссоединения Крыма с Россией в городе Орле пройдет фестиваль «Крымская весна».

Участниками фестиваля стали театральные коллективы из Симферополя, Севастополя и Евпатории. В фестивальную афишу вошли спектакли разных жанров, как для детей, так и для взрослых. Во время фестивальной недели зрителей ожидает хотя и виртуальная, но весьма насыщенная, программа. В группе Орловского театра для детей и молодежи ВКонтакте расскажут об участниках фестиваля, разместят видеоприветствие от каждого театра и будут обсуждать в комментариях спектакли театров-участников, — рассказали в пресс-службе Крымского ТЮЗ.

Крымский государственный театр юного зрителя примет участие в фестивале со спектаклем в жанре сторителлинг «Мюнхгаузен». Спектакль по мотивам произведения Р. Э. Распе будет интересен ребятам старше 6 лет и их родителям. В основу его сюжета легли самые знаменитые приключения, среди которых: «Полет на ядре», «Необыкновенный олень», «Удивительная охота», «Путешествие по России», «Бешеная шуба», «Волк, запряженный в сани», «В желудке у рыбы» и другие.

Спектакль можно будет увидеть 20 марта в 17:00 на странице Орловского театра для детей и молодежи ВКонтакте .

Фестиваль организован театром «Свободное пространство» и посвящен семилетней годовщине вхождения Крыма и Севастополя в состав России и проходит в рамках Всероссийской акции «Крымская весна».

Фестиваль проводится в целях развития театрального искусства, пропаганды произведений классической и современной драматургии отечественных и зарубежных авторов. Этот фестиваль продемонстрирует многогранность культуры народов и национальностей, проживающих на территории Крымского полуострова.

Кроме того, фестиваль «Крымская весна» направлен на возобновление культурных связей, сохранение, развитие и приумножение культурного наследия России и традиционной народной культуры, обмен опытом и творческое общение с коллегами.