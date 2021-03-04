Крымский «украинский активист» Олег Приходько осужден на 5 лет по делу о подготовке терактов

Южный окружной военный суд (Ростов-на-Дону) в среду вынес приговор 62-летнему кузнецу из Крыма Олегу Приходько. Он обвинялся в приготовлении к совершению терактов в Саках и Львове.

Как сообщает «Интерфакс» , подсудимый признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием одного года в тюрьме со штрафом в размере 110 тысяч рублей. Это меньше, чем просило гособвинение. Прокурор на прениях в декабре 2020 года затребовал для фигуранта дела 11 лет лишения свободы, из них три года – в тюрьме, а также 200 тысяч рублей штрафа.

Выступивший с последним словом в феврале текущего года обвиняемый свою вину не признал. Защита просила вынести оправдательный приговор.

Центр общественных связей Федеральной службы безопасности России (ЦОС ФСБ) в распространенном пресс-релизе ранее заявил, что сотрудники спецслужбы 9 октября 2019 года нашли в гараже кузнеца из села Орехово Сакского района Крыма Приходько самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления, бутылки с зажигательной смесью и задержали мужчину. Крымчанин утверждает, что взрывчатку ему подбросили.

Приходько инкриминировали подготовку взрыва в администрации города Саки. Изначально Приходько обвинялся по двум статьям: «незаконное изготовление взрывчатых веществ» и «попытка совершения террористического акта». Затем, в декабре 2019 года, к ним добавилась еще одна – «незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ». Позже, в феврале 2020 года, выяснилось, что в деле появился еще один эпизод – приготовление к поджогу Генконсульства РФ в украинском Львове летом 2019-го.

ЦОС ФСБ описал фигуранта дела как «российского гражданина, приверженца нацистской идеологии, являющегося членом украинских экстремистских организаций».

Сам Приходько считает себя «украинским активистом» и «только гражданином Украины». Он утверждает, что российский паспорт ему вручили «вопреки желанию» в 2016 году. Он заявлял также, что не состоит ни в каких экстремистских или террористических сообществах.