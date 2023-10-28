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ским бойцам в херсонском направлении СВО передали скоростной катер

Крымским бойцам в херсонском направлении СВО передали скоростной катер

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:06 28.10.2023

Новый катер для выполнения боевых задач и эвакуации товарищей с 3 моторами для всех видов нагрузки передали крымским бойцам на Херсонском направлении СВО в рамках проекта «Народный фронт. Всё для победы!». Сразу после теста на водном объекте новая техника отправилась на боевые позиции ребят под Днепром.

Хочу поблагодарить всех жителей и Народный фронт за эту важную помощь. Лодки имеют ограниченный ресурс, а в боевых условиях они ломаются еще быстрее. Мощный движок, удобное управление, есть возможность оборудовать место и вести с неё огонь, при этом сможем эвакуировать и наших бойцов, — цитирует пресс-служба Народного фронта в Крыму крымского бойца с позывным «Лис».

Тест на водном объекте прошел успешно, показав все виды маневренности и скорости, что особенно важно для успешной защиты водных рубежей и боевых задач. Вместе с техникой бойцы сразу отправились на свои позиции на передовой.

Вся эта помощь возможно благодаря неравнодушным людям, которые хотят поддерживать наших ребят. Спасибо огромное коллегам и Херсонской и Запорожской областей, за то, что сделали возможной эту передачу. Наши крымские ребята держат передовые рубежи на этих направлениях СВО, и мы продолжим помогать им всем самым необходимым: от лодок и квадрокоптеров до строительной помощи, — говорит руководитель регионального исполкома Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.

Крымским бойцам в херсонском направлении СВО передали скоростной катер Крымским бойцам в херсонском направлении СВО передали скоростной катер

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму 

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