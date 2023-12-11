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ским бойцам в зону СВО отправилась партия пицц по-итальянски. От детей со всей страны

Крымским бойцам в зону СВО отправилась партия пицц по-итальянски. От детей со всей страны

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:05 11.12.2023

Дети со всей страны в МДЦ Артек совместно с Народным фронтом приготовили партию пицц для ребят в зоне СВО. Настоящий кулинарный праздник с итальянским шеф-поваром представители президентского движения устроили на позициях крымских подразделений.

В МДЦ Артек появилась новая традиция — все собранные оливки на одной из древнейших аллей Крыма передавать бойцам на фронт. А поскольку в этот раз в гости приехал итальянский шеф-повар и настоящий патриот России Антонио Рицци, то идея вместе сделать партию пицц с самыми лучшими оливками родилась мгновенно и получила всеобщую поддержку.

На всех этапах от приготовления теста до запекания в духовке каждую из пицц делают сами дети, а процессом руководит настоящий итальянский шеф-повар Антонио, а заодно делится секретами приготовления из Родины блюда. Делается все из лучших крымских продуктов, а в каждом движении ребят любовь и благодарность к защитникам нашей Родины на передовой.

Возвращайтесь с победой, — звучит видеопослание от детей, которое Народный фронт с трепетом показывает ребятам.

Пиццы привезли прямо на позиции, где их разогрели в полевых печах и разнесли по локациям на праздничный обед. А праздничный ужин приготовили прямо на позициях ребят.

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Хотя Антонио и специализируется на итальянской кухне, но для целой роты бойцов решил сделать казан Хашламы и бочку безалкогольного глинтвейна, чтобы было вкусно, питательно и полезно. А крымский Народный фронт вместе с полевыми поварами ему в этом помог!

Условия для готовки спартанские, позиции накрыл дождь, но ничто не помешает нам порадовать ребят, которыми мы всей душей гордимся, — делится Антонио.

Так живет наша русская армия, очень вкусно, спасибо!, — снимают пробу блюда ребята.

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