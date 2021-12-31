Крымским детям устроили «Правительственную ёлку» в Симферопольском цирке

В Симферопольском государственном цирке им. Б.Н. Тезикова прошла традиционная «Правительственная ёлка».
Каждый год мы встречаем новогодние праздники на арене одного из лучших цирков не только Крыма, но и всей России. Все представления проходят при полном зале. Особенной любовью пользуются представления перед Новым годом, потому что мы все вместе можем прикоснуться к чуду и с волшебным настроением встретить грядущий год, – поздравил ребят – гостей новогоднего праздника вице-премьер РК Михаил Назаров.
От имени Главы Республики Сергея Аксёнова он пожелав юным крымчанам крепкого здоровья, исполнения всех заветных желаний.
Участниками «Правительственной ёлки» стали 860 детей. Все они посмотрели яркое представление и получили сладкие подарки.
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