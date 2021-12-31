Крымским детям устроили «Правительственную ёлку» в Симферопольском цирке

В Симферопольском государственном цирке им. Б.Н. Тезикова прошла традиционная «Правительственная ёлка».

Каждый год мы встречаем новогодние праздники на арене одного из лучших цирков не только Крыма, но и всей России. Все представления проходят при полном зале. Особенной любовью пользуются представления перед Новым годом, потому что мы все вместе можем прикоснуться к чуду и с волшебным настроением встретить грядущий год, – поздравил ребят – гостей новогоднего праздника вице-премьер РК Михаил Назаров.