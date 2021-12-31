реклама крым
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Крымским детям устроили «Правительственную ёлку» в Симферопольском цирке

crimeapress_news



реклама в крыму
Крымским детям устроили «Правительственную ёлку» в Симферопольском цирке

Крымским детям устроили «Правительственную ёлку» в Симферопольском цирке

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 16:40 31.12.2021

В Симферопольском государственном цирке им. Б.Н. Тезикова прошла традиционная «Правительственная ёлка».

Крымским детям устроили «Правительственную ёлку» в Симферопольском цирке

Каждый год мы встречаем новогодние праздники на арене одного из лучших цирков не только Крыма, но и всей России. Все представления проходят при полном зале. Особенной любовью пользуются представления перед Новым годом, потому что мы все вместе можем прикоснуться к чуду и с волшебным настроением встретить грядущий год, – поздравил ребят – гостей новогоднего праздника вице-премьер РК Михаил Назаров.

Крымским детям устроили «Правительственную ёлку» в Симферопольском цирке

От имени Главы Республики Сергея Аксёнова он пожелав юным крымчанам крепкого здоровья, исполнения всех заветных желаний.

Узнайте больше:  Кассовое исполнение по реализации национальных проектов в Крыму составило 96%

Крымским детям устроили «Правительственную ёлку» в Симферопольском цирке

Участниками «Правительственной ёлки» стали 860 детей. Все они посмотрели яркое представление и получили сладкие подарки.

Крымским детям устроили «Правительственную ёлку» в Симферопольском цирке

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами:

Включайтесь в обсуждение:
<br>
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.