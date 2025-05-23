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Крымским экскурсоводам показали объекты туризма Черноморского района
фото: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

Крымским экскурсоводам показали объекты туризма Черноморского района

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 15:44 23.05.2025

Министерство курортов и туризма Республики Крым в рамках цикла ознакомительных методических туров презентовало крымским экскурсоводам объекты туризма Черноморского района. Более 30 участников тура — профессиональные экскурсоводы, прошедшие аттестацию, познакомились с туристским потенциалом региона и его объектами показа и средствами размещения.

Это Винодельня Kalos Limen в селе Низовка, историко-археологический музей-заповедник «Калос Лимен» в пгт Черноморское, курортный комплекс «Итальянская деревня», Тарханкутский дельфинарий, смотровая и Рыбацкий Стан на мысе Большой Атлеш, Тарханкутский маяк — старейший маяк Крыма, парк «Экстрим Крым» и одноименный глэмпинг в селе Оленевка.

Черноморский район уникальный регион Крыма с историей и современными объектами на пересечении культур. Спрос на посещение объектов региона растет как и доля посещений туристами в общей структуре турпотока, — цитирует пресс-служба министра курортов и туризма Республики Крым Сергея Ганзий.

К обслуживанию туристов Министерством аттестованы почти 550 экскурсоводов (гида), включая 13 гидов-переводчиков. В сезоне 2025 года готовы принимать туристов 443 турмаршрута, 194 объекта турпоказа.

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источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

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