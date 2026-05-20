Крымским работодателям предлагают присоединиться к корпоративному демографическому стандарту

Внедрение корпоративного демографического стандарта призвано создать экономические, социальные и психологически комфортные условия для оптимального совмещения крымчанами профессиональной деятельности и семейных обязанностей. Стандарт — это перечень практических рекомендаций, своего рода методическое руководство для работодателей, которое поможет определиться с выбором мер поддержки.

Предложение заместителя Председателя Совета министров Республики Крым — министра труда и социальной защиты Республики Крым Елены Романовской о присоединении к заключенному допсоглашению размещено на официальном сайте министерства и опубликовано в газете «Крымская газета» 18 мая 2026 года № 82.

Работодатели, которые не участвовали в заключении соглашения, могут в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования настоящего предложения, представить в Минтруд РК мотивированный письменный отказ присоединиться к указанному соглашению. Если такой отказ предоставлен не будет, то соглашение будет считаться распространенным на этих работодателей со дня официального опубликования предложения. Такой порядок установлен статьей 4-1 Закона Республики Крым от 17 июля 2014 года № 28-ЗРК «О социальном партнерстве в Республике Крым».

Корпоративный демографический стандарт способствует вовлечению работодателей в улучшение демографической ситуации, помогает мотивировать работающих крымчан к созданию семьи и рождению детей, привлекать и удерживать на предприятиях республики квалифицированные кадры.

источник: по информации пресс-службы Минтруда РК