Крымским школам искусств выделят 23 миллиона рублей

У каждого из представителей субъекта была возможность высказать, что нам сегодня нужно. Мы понимаем, что растут наши города, появляются новые жилищные комплексы, в которых, кроме общеобразовательных школ, должны появляться и детские школы искусств, – убеждена чиновник.

Также она упомянула проект «Земский работник культуры», который реализуется в том числе и в Республике Крым.

В том году к нам по этой программе переехали два педагога и стали преподавателями. В этом году у нас снова квота 10 мест по программе «Земский работник культуры» и тоже есть вакансии в детских школах искусств, – сказала спикер.

