Крымским школам искусств выделят 23 миллиона рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Образование в Крыму 10:56 14.05.2026

В этом году шесть детских школ искусств получат финансирование на общую сумму более 23 миллионов рублей для приобретения необходимого для учебного процесса. Об этом в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым рассказала первый заместитель министра культуры Республики Крым Ольга Бурова. Она отметила, что вопрос организации работу детских школ искусств был поднят на недавно прошедшем совещании регионов ЮФО с министерством культуры Российской Федерации.

У каждого из представителей субъекта была возможность высказать, что нам сегодня нужно. Мы понимаем, что растут наши города, появляются новые жилищные комплексы, в которых, кроме общеобразовательных школ, должны появляться и детские школы искусств, – убеждена чиновник.

Также она упомянула проект «Земский работник культуры», который реализуется в том числе и в Республике Крым.

В том году к нам по этой программе переехали два педагога и стали преподавателями. В этом году у нас снова квота 10 мест по программе «Земский работник культуры» и тоже есть вакансии в детских школах искусств, – сказала спикер.

источник: РИА Новости Крым 

