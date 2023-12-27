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ским спасателям и ветеранам МЧС вручены награды

Крымским спасателям и ветеранам МЧС вручены награды

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:06 27.12.2023

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов вручил награды крымским спасателям и ветеранам МЧС в честь профессионального праздника. В рамках мероприятия участники возложили цветы к памятнику «Пожарным Крыма». Также прозвучало видеообращение Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александра Куренкова.

В свою очередь, Сергей Аксёнов поздравил присутствующих с профессиональным праздником и поблагодарил за самоотверженный труд.

Сотрудники ведомства достойно выполняют свой долг, подразделения МЧС четко, слаженно и профессионально действуют в самых экстремальных ситуациях. Например, ликвидация последствий стихии, которая обрушилась на Крым в конце ноября. Спасение людей – благородная и почетная миссия. Уверен, крымчане благодарны за то, что вы оперативно и профессионально реагируете на любые вызовы и угрозы. Желаю вам новых успехов в работе на благо Крыма и России и всегда возвращаться домой с заданий, – цитирует пресс-служба Главу республики.

Затем Сергей Аксёнов вручил государственные награды Республики Крым: медали «За отвагу на пожаре», Почетные грамоты Совета министров Республики Крым, Благодарности Главы Республики Крым, отличительные знаки «Часы от Главы Республики Крым». Также награды крымским спасателям вручили начальник Главного управления МЧС Российской Федерации по Республике Крым Аркадий Ожигин, Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов, министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Садаклиев.

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Крымским спасателям и ветеранам МЧС вручены награды Крымским спасателям и ветеранам МЧС вручены награды Крымским спасателям и ветеранам МЧС вручены награды Крымским спасателям и ветеранам МЧС вручены награды Крымским спасателям и ветеранам МЧС вручены награды Крымским спасателям и ветеранам МЧС вручены награды Крымским спасателям и ветеранам МЧС вручены награды Крымским спасателям и ветеранам МЧС вручены награды

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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