Крымский ансамбль «Джаз-Рандеву» выступил на концерте, посвященном празднованию 300-летия Перми

Творческий коллектив из Крыма стал специальным гостем праздника.

Ансамбль «Джаз-Рандеву» Крымской государственной филармонии выступил на концерте, посвященном празднованию 300-летия города Перми. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры РК

На праздничные дни в Перми была запланирована масштабная программа, а в качестве специального гостя приглашен творческий коллектив Республики Крым.

Крымские артисты открыли праздничный марафон 12 июня, исполнив гимн России. На главной сцене, расположенной на площади Эспланада, в День России успешно состоялся концерт ансамбля.

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