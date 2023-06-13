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Крымский ансамбль «Джаз-Рандеву» выступил на концерте, посвященном празднованию 300-летия Перми
Фото: mkult.rk.gov.ru

Крымский ансамбль «Джаз-Рандеву» выступил на концерте, посвященном празднованию 300-летия Перми

Опубликовал: CrimeaPRESS в Культура Крыма 21:47 13.06.2023

Творческий коллектив из Крыма стал специальным гостем праздника.

Ансамбль «Джаз-Рандеву» Крымской государственной филармонии выступил на концерте, посвященном празднованию 300-летия города Перми. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры РК

На праздничные дни в Перми была запланирована масштабная программа, а в качестве специального гостя приглашен творческий коллектив Республики Крым.

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Крымские артисты открыли праздничный марафон 12 июня, исполнив гимн России. На главной сцене, расположенной на площади Эспланада, в День России успешно состоялся концерт ансамбля.

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