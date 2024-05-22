Крымский Ансамбль «РАдоница» отпраздновал юбилей

19 мая в ДК Железнодорожников симферопольцы насладились звучанием традиций: фольклорный ансамбль «РАдоница» провел юбилейный концерт, посвященный празднованию своего 25-летия.

Коллектив выступил со старинными обрядовыми, игровыми, календарными, шуточными и лирическими песнями, с духовными стихами. Репертуар «РАдоницы» насчитывает более 300 фольклорных русских, украинских песен и даже распевы на византийском, болгарском и грузинском языках.

За время своей творческой деятельности гастрольные маршруты ансамбля прошли как по Симферополю, так и за его пределами: Севастополь, Черкассы, Киев, Нидерланды, Франция. Коллектив неоднократно становился обладателем Гран-При множества международных конкурсов.

Творческие подарки ансамблю преподнесли танцевальный коллектив «Ритм» (руководитель Наталия Лец), танцевальный коллектив «Дэнс-колледж» (руководитель Людмила Наконечная) и ансамбль народных инструментов «Калинка» (худ. рук. Заслуженный работник РК Железко Ю.И.).

Директор Дома дружбы народов Лариса Сокирская поздравила творческий коллектив «РАдоницы» с юбилеем и вручила благодарности выпускнице Эмилии Заикиной, а также родителям воспитанников, которые вносят огромный вклад в развитие народного творчества.

Фольклорный ансамбль был создан Полетневой Аленой Николаевной в ноябре 1999 года, тогда он назывался «Росава», а в 2007 году сменил название на «РАдоницу».

Этимологически слово «РАдоница» восходит к слову «радость». Особое место Радоницы в годичном круге церковных праздников обязывает христиан не скорбеть и не сетовать по поводу смерти близких, а, наоборот, радоваться их рождению в другую жизнь – жизнь вечную. Поэтому Радоница – это праздник победы над смертью и над всякой скорбью и печалью.

Художественный руководитель ансамбля бережно хранит и передаёт традиции предков. Театрализованная форма концертных выступлений, яркие национальные костюмы, сценическое воплощение народно-песенных традиций, красивые детские голоса – всё это предает коллективу «РАдоница» неповторимый самобытный колорит.

Пожелаем Алене Николаевне и ее воспитанникам и дальше радовать зрителей и слушателей! С юбилеем!

автор: Анфиса Третьякова, фото автора