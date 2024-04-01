Крымский астроном-любитель Геннадий Борисов открыл свой 80-й астероид

Первооткрыватель межзвездной кометы, астроном-любитель Геннадий Борисов из крымского поселка Научный, открыл свой 80-й астероид. Об этом астроном сообщил в воскресенье ТАСС.

Астероид небольшой, диаметром всего пару метров, пролетал ближе, чем геостационарные спутники, на расстоянии примерно 28-30 тыс. км от Земли. Увидел я его примерно в половине пятого утра. Он стал восьмидесятым астероидом, открытым мною с 2013 года. Сейчас астероид можно наблюдать в южном полушарии, — говорит Геннадий Борисов.

По его словам, с начала 2024 года им открыто уже девять околоземных астероидов. Один из них потенциально опасный для Земли диаметром около 200 м. Еще по двум астероидам, в том числе и по открытому в воскресенье, он ждет выхода циркуляра из Гарварда, где находится Центр малых планет. 2023 год стал рекордным для Борисова, когда он открыл 53 астероида. Основное внимание он уделяет отслеживанию комет. Всего на счету астронома-любителя открытие 12 комет. Последнюю он открыл осенью 2023 года. Открытия осуществляет на телескопах собственной конструкции.

Астроном открыл межзвездную комету, получившую его имя C/2019 Q4 (Borisov), 30 августа 2019 года. Открытие было сделано на зеркально-линзовом телескопе собственного изготовления, установленном в поселке Научный в Крыму. Первое открытие кометы им было сделано в 2013 году.

источник: ТАСС