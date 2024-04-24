Крымский бизнес возвращается за гарантийной поддержкой по мере роста сети

Предприниматель по торговле детскими товарами в первый раз обратился в Крымский гарантийный фонд в середине 2019 года. Средства были направлены на пополнение оборотных средств, закупку новых детских товаров. Дальше были новые финансовые вливания под наши поручительства и активное развитие бизнеса и открытие новых магазинов, — цитирует пресс-служба Ирину Кивико.

По словам вице-премьера, в настоящее время предпринимателем получена гарантийная поддержка (5 поручительств) в сумме 14 млн руб., что позволило привлечь в бизнес 25,2 млн кредитных средств.

Напомним, что деятельность Крымского гарантийного фонда осуществляется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», предоставляя поручительства суммой до 50 млн рублей субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам, не располагающим достаточным залоговым обеспечением для получения кредитных средств.

По информации пресс-службы Министерства экономического развития РК