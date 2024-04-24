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Крымский бизнес возвращается за гарантийной поддержкой по мере роста сети

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:48 24.04.2024

О том, что крымский бизнес возвращается за гарантийной поддержкой по мере роста сети, рассказала заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

Предприниматель по торговле детскими товарами в первый раз обратился в Крымский гарантийный фонд в середине 2019 года. Средства были направлены на пополнение оборотных средств, закупку новых детских товаров. Дальше были новые финансовые вливания под наши поручительства и активное развитие бизнеса и открытие новых магазинов, — цитирует пресс-служба Ирину Кивико.

По словам вице-премьера, в настоящее время предпринимателем получена гарантийная поддержка (5 поручительств) в сумме 14 млн руб., что позволило привлечь в бизнес 25,2 млн кредитных средств.

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Напомним, что деятельность Крымского гарантийного фонда осуществляется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», предоставляя поручительства суммой до 50 млн рублей субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам, не располагающим достаточным залоговым обеспечением для получения кредитных средств.

По информации пресс-службы Министерства экономического развития РК

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