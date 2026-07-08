Крымский бюджет получил 4,2 млн рублей дивидендов от строительной компании

В июне 2026 года в бюджет Республики Крым поступили дивиденды от акционерного общества «28 управление начальника работ» в размере 4,2 млн рублей. Эта сумма превысила запланированный показатель на 221 %, что зафиксировано по итогам финансово‑хозяйственной деятельности предприятия за 2025 год.

Перечисление средств произведено на основании решения Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым, которое представляет интересы региона как единственного акционера общества. Республика Крым владеет 100 % акций компании через Минимущество, что позволяет напрямую участвовать в управлении и контроле за её деятельностью.

АО «28 управление начальника работ» создано 9 сентября 2020 года путём преобразования одноимённого государственного унитарного предприятия Республики Крым в акционерное общество. Основной профиль компании — строительство жилых и нежилых зданий на территории региона. Все ключевые решения согласовываются с представителями республиканских органов власти в совете директоров и иных органах управления.

По оценке министра имущественных и земельных отношений Республики Крым Ларисы Кулинич, превышение плановых дивидендов стало результатом эффективного управления и организованной работы коллектива акционерного общества. При этом в самой компании занято всего девять сотрудников, что подчёркивает высокую отдачу при компактной численности персонала.

Министр отметила, что положительный финансовый результат достигнут в условиях сложной экономической конъюнктуры. По её словам, стабильное перечисление доходов в бюджет при заметном росте дивидендов свидетельствует об устойчивости предприятия и его способности адаптироваться к внешним вызовам, а также о действенности механизма государственного участия в капитале общества.

источник: КрымИНФОРМ

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