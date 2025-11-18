Прямо сейчас:
Крымский чиновник мошенничал с грантами Росмолодёжи - уехал в колонию на 5,5 лет
фото: © РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Крымский чиновник мошенничал с грантами Росмолодёжи — уехал в колонию на 5,5 лет

Опубликовал: КрымPRESS в Суды Крыма 13:56 18.11.2025

В Симферополе вынесли приговор бывшему чиновнику за мошенничество с грантами и хищение из бюджета более 10,5 млн рублей. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым. По информации ведомства, речь идет о бывшем сотруднике Государственного комитета молодежной политики Республики Крым.

Установлено, что чиновник, действуя совместно с заместителем председателя Госкомитета и еще одним участником, ранее получавшим грант, организовал мошенническую схему, которая реализовывалась в течение двух лет — с 2020 по 2022 год, — говорится в сообщении.

В УФСБ по Крыму и Севастополю рассказали, что чиновник склонил своих знакомых предпринимателей принять участие в конкурсе на получение грантов от Росмолодежи. В последующем деньги обналичили через аффилированных ему индивидуальных предпринимателей. При этом, фактически предусмотренные работы не исполнялись.

Таким образом в период с октября 2020 года по май 2023 года на счета подсудимого и иных лиц предпринимателями были незаконно перечислены более 10,5 млн рублей, — уточнили в прокуратуре Крыма.

Незаконная деятельность мужчины выявлена и пресечена сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, расследование уголовного дела проводилось сотрудниками органов внутренних дел.

Суд приговорил виновного к 5 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в 1 млн рублей. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии общего режима.

источник: РИА Новости Крым 

