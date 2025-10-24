Крымский детский хоспис: Ангелине срочно нужна помощь — она не может есть

В Крымском детском хосписе поясняют: Ангелина сейчас полностью зависит от заботы бабушки Ирины — у девочки появились серьёзные проблемы с питанием, и обычное кормление уже не помогает:

После госпитализации врачи рекомендовали установить гастростому — специальную трубочку в животе, через которую ребёнку можно будет безопасно и полноценно давать спецпитание. Для операции требуется установочный набор стоимостью 60 000 рублей. Раньше я кормила её с ложечки, а потом она перестала есть самостоятельно и стала постоянно срыгивать. Нам поставили зонд, но это временное решение. Врачи посоветовали установить гастростому — так Ангелине будет проще получать питание, — рассказывает бабушка Ирина Мажарова.

Очень важно собрать средства как можно скорее. Любая помощь — даже небольшая сумма — приближает Ангелину к питанию и выздоровлению.

