Крымский детский хоспис: Ангелине срочно нужна помощь — она не может есть

В Крымском детском хосписе поясняют: Ангелина сейчас полностью зависит от заботы бабушки Ирины — у девочки появились серьёзные проблемы с питанием, и обычное кормление уже не помогает:
После госпитализации врачи рекомендовали установить гастростому — специальную трубочку в животе, через которую ребёнку можно будет безопасно и полноценно давать спецпитание.
Для операции требуется установочный набор стоимостью 60 000 рублей.
Раньше я кормила её с ложечки, а потом она перестала есть самостоятельно и стала постоянно срыгивать. Нам поставили зонд, но это временное решение. Врачи посоветовали установить гастростому — так Ангелине будет проще получать питание, — рассказывает бабушка Ирина Мажарова.
Очень важно собрать средства как можно скорее. Любая помощь — даже небольшая сумма — приближает Ангелину к питанию и выздоровлению.
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: здравоохранение Крыма
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: здравоохранение Крыма