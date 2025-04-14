Крымский детский хоспис: без вашей помощи, дети не получат помощь

Более 50 семей с тяжелобольными детьми ежемесячно получают необходимую поддержку благодаря проекту «Добромобиль». Водитель «Добромобиля» Сергей Ольховский преодолел свыше 10 000 километров, чтобы добраться до каждого подопечного.

Он везет самую важную помощь — медицинские расходные материалы, которые нужны для всех аппаратов к которым подключены дети и без которых они просто не смогут жить, специализированное питание, без которого дети не могут питаться и набирать вес, средства гигиены, которые особенно нужны лежачим ребятам.

Сейчас «Добромобилю» очень нужно поменять детали без которых он не сможет поехать к ребятам или сломается на полпути — это ремень ГРМ, одну из шин, тормозные колодки и свечи зажигания. Каждый водитель знает, как важно вовремя обслуживать машину и чем это грозит. Для наших ребят отсутствие такой помощи тоже грозит большими неприятностями со здоровьем. Поскольку Крымский детский хоспис — благотворительная организация, то всю помощь мы оказываем благодаря поддержке неравнодушных людей, таких как вы. Ремонтные работы машины будут проведены для нас бесплатно. Поможем нашему «Добромобилю» выйти на маршрут добра и привезти помощь тяжелобольным ребятам по всему Крыму? Сумма сбора на детали — 32 072 рубля, — отмечают специалисты Крымского детского хосписа.

источник: Крымский детский хоспис

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