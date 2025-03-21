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Крымский детский хоспис: Максу -12 лет, он живет на ИВЛ и нуждается в вашей помощи
источник фото: Детский крымский хоспис

Крымский детский хоспис: Максу -12 лет, он живет на ИВЛ и нуждается в вашей помощи

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 12:32 21.03.2025

Макс Казачков и его мама Ира — звезды крымских телеканалов и социальных сетей. И это не потому, что они хотят славы, а потому что они рассказывают о проблемах и жизни семей с тяжелобольными детьми.

Мама Максима, Ира, одна из первых, кто забрал ребенка на аппарате ИВЛ жить дома, а не в больнице. Ее консультации получили десятки мам с такими же тяжелобольными детьми. Макс почти всю свою жизнь живет на искусственной вентиляции легких. У него — СМА, очень редкое генетическое заболевание, когда атрофируются мышцы. Максим из всего тела может управлять только одним пальцем, но даже так он умудряется гонять на своей электроколяске, — отмечают специалисты Крымского детского хосписа. 

Сейчас Максу очень нужна ваша поддержка. Необходимо собрать 23 100 рублей на его спецпитание, ведь обычную еду он есть не может. На эту сумму Крымский детский хоспис сможет купить для ребёнка 30 литров питания на целый месяц и трахеостому.

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Крымский детский хоспис: Максу -12 лет, он живет на ИВЛ и нуждается в вашей помощи

источник: Крымский детский хоспис

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