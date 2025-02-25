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Крымский Детский хоспис: "Маленькому Назару все еще нужна помощь"
фото: Крымский Детский хоспис

Крымский Детский хоспис: «Маленькому Назару все еще нужна помощь»

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 14:47 25.02.2025

Здоровье Назара очень хрупкое. Он под опекой хосписа уже почти год – у него ДЦП и частые судороги. Он плохо набирает вес и нуждается в специализированном питании, которое привозит хоспис благодаря вашей поддержке.

Мы смогли собрать, благодаря вам, 26 700 рублей, но это только чуть больше половины суммы. Поможем обеспечить Назара спецпитанием и расходными медицинскими материалами на целый месяц? Оставшаяся сумма сбора для тяжелобольного мальчика 17 800 рублей, — призывают сделать посильный вклад в благополучие малыша сотрудники Детского хосписа. 

Крымский Детский хоспис: "Маленькому Назару все еще нужна помощь"

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