Крымский детский хоспис о двух взрослых девочках — но младенцах — и их мечтах. Вы можете помочь их исполнить

«12 августа — день рождения у двух наших подопечных», — говорят в Крымском детском хосписе. Марине исполнится 22, Даше — 17. Обе — девочки, за которыми годы ухаживают сильные мамы. Обе — как младенцы. И обе мечтают — не вслух, но в каждом дне, где есть забота, внимание и любовь.

🎈 Даша Калайда, Симферополь

Даше исполнится 17 лет. У неё ДЦП и органическое поражение мозга. Когда-то после курса лечения в Китае Даша начала вставать на ноги. Но позже развитие резко остановилось. Сегодня она — как годовалый ребёнок. Её мама Ирина рядом каждый час.

Подарок мечты: камера видеонаблюдения Xiaomi, чтобы мама могла быть рядом — даже на расстоянии. Стоимость: 3 975 рублей.

🎈 Марина Гончарова, Судак

Марине — 22. Она родилась здоровой, но после прививки в полтора года произошло кровоизлияние в мозг. С тех пор — полная зависимость от мамы. Марина не говорит, не ходит, но улыбается, слышит, узнаёт и ждёт.

Подарок мечты: массажный матрас с подогревом и вибрацией. Для тела, которое почти не двигается. Стоимость: 4 032 рубля.

Вы можете оплатить подарок для одной из девочек — или перевести любую сумму. Всё, что мы соберём сверх стоимости подарков, пойдёт на питание, средства гигиены и спецуход для Даши и Марины.

