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Крымский детский хоспис обращается за помощью для маленькой Саши

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 14:24 02.08.2024

В Крымском детском хосписе поясняют: у Саши тяжелое заболевание – кистозно-глиозные изменения мозга и поражение ЦНС. Ей установлена гастростома для питания, дышит она через трахеостому и аппарат ИВЛ. Семья старается самостоятельно справляться с трудностями: мама Саши нашла деньги на портативный компрессор. Дома часто отключается свет и был нужен аппарат для отсасывания мокроты на аккумуляторах.

Расходы по уходу за тяжелобольной Сашей достаточно высокие. Вместе с вами мы регулярно помогаем семье девочки. Ежемесячно привозим расходные медицинские материалы, подгузники, средства гигиены и спецпитание для малышки. Чтобы Саша получила все необходимое в этом месяце, нужно собрать 15 000 рублей. Поможем Саше и ее семье жить без страха за следующий день? — отмечают в Крымской детском хосписе. 

Крымский детский хоспис обращается за помощью для маленькой Саши

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