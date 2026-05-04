Крымский детский хоспис: помогите маленькой Милане дышать!
источник фото: Крымский детский хоспис

Опубликовал: КрымPRESS в Люди в Крыму 12:09 04.05.2026

Юлия не помнит, когда в последний раз спала спокойно. Даже ночью она прислушивается — дышит ли её пятилетняя дочка Милана.

С рождения Милана живёт с эпилепсией. Приступы приходят внезапно и могут длиться часами. Иногда они почти незаметны, но это не значит, что их нет — как выяснилось, они происходили почти постоянно.

Во время приступов — маска, кислород, тревога. Каждый день расписан по минутам. Юлия не может отойти ни на шаг, потому что в любой момент дыхание Миланы может остановиться.

Но у них появилась надежда. В испанской клинике врачи подобрали препараты, которые помогают уменьшить приступы и облегчить состояние девочки.

Я верю, что в конце концов мы найдём свет в этой темноте, — говорит Юлия.

Сейчас Милане нужны противосудорожные препараты. На их покупку необходимо собрать 15 000 рублей.

Это небольшая сумма, но для одной семьи — огромная преграда. И шанс для Миланы — жить без постоянной боли и страха.

Пожалуйста, поддержите сбор любой комфортной суммой. Каждое участие — это шаг к спокойному дыханию Миланы и хотя бы одному тихому сну для её мамы.

источник: Крымский детский хоспис

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М.