Крымский детский хоспис просит помощи в сборе средств гигиены для тяжелобольных детей

Сухой ноябрь — это месяц заботы о самых хрупких тяжелобольных детях Крыма.
Каждый день десятки наших подопечных нуждаются в средствах гигиены: подгузниках, пелёнках, салфетках.
Эти простые вещи дают им ощущение чистоты и достоинства.
В этом году мы хотим собрать запасы гигиены на зиму.
Вы можете помочь прямо сейчас:
1️⃣ Сделать пожертвование онлайн.
💛 Один набор гигиены = 500 рублей = 3 дня комфорта для ребёнка.
Узнать подробнее об акции по ссылке или по телефону +7-978-211-48-53
|Список необходимого:
▪️ Подгузники-трусы, впитывающие памперсы для взрослых Giggles, размер М, 30 штук
