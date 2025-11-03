Крымский детский хоспис просит помощи в сборе средств гигиены для тяжелобольных детей

Сухой ноябрь — это месяц заботы о самых хрупких тяжелобольных детях Крыма.

Каждый день десятки наших подопечных нуждаются в средствах гигиены: подгузниках, пелёнках, салфетках.

Эти простые вещи дают им ощущение чистоты и достоинства.

В этом году мы хотим собрать запасы гигиены на зиму.

Вы можете помочь прямо сейчас:

1️⃣ Сделать пожертвование онлайн.

2️⃣ Заказать товары на Ozon или Wildberries и указать ПВЗ: г. Симферополь, ул. Героев Сталинграда, 8

3️⃣ Принести вещи в наш офис: г. Симферополь, ул. Киевская, 41, БЦ «Фабрика», оф. 210

💛 Один набор гигиены = 500 рублей = 3 дня комфорта для ребёнка.

Узнать подробнее об акции по ссылке или по телефону +7-978-211-48-53