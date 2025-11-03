Прямо сейчас:
Главная | Жизнь в Республике | Здравоохранение Крыма | Крымский детский хоспис просит помощи в сборе средств гигиены для тяжелобольных детей
Новости Республики
Крымский детский хоспис просит помощи в сборе средств гигиены для тяжелобольных детей

Крымский детский хоспис просит помощи в сборе средств гигиены для тяжелобольных детей

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 13:10 03.11.2025

Сухой ноябрь — это месяц заботы о самых хрупких тяжелобольных детях Крыма.

Каждый день десятки наших подопечных нуждаются в средствах гигиены: подгузниках, пелёнках, салфетках.

Эти простые вещи дают им ощущение чистоты и достоинства.

В этом году мы хотим собрать запасы гигиены на зиму.

Вы можете помочь прямо сейчас:

1️⃣ Сделать пожертвование онлайн.
2️⃣ Заказать товары на Ozon или Wildberries и указать ПВЗ: г. Симферополь, ул. Героев Сталинграда, 8
3️⃣ Принести вещи в наш офис: г. Симферополь, ул. Киевская, 41, БЦ «Фабрика», оф. 210

💛 Один набор гигиены = 500 рублей = 3 дня комфорта для ребёнка.

Узнать подробнее об акции по ссылке или по телефону +7-978-211-48-53
Список необходимого:

▪️ Подгузники-трусы, впитывающие памперсы для взрослых Giggles, размер М, 30 штук
▪️ Подгузники для взрослых Super Seni small №1 (обхват 55-80 см), 30 шт.
▪️ Подгузники для взрослых Super Seni Classic Medium № 2 (обхват 75-110 см), 30 шт.
▪️ Пеленки 60х90 одноразовые, 30 шт
▪️ Пеленки 60х60 одноразовые, 30 шт
▪️ Салфетки влажные детские гипоаллергенные без отдушки
▪️ Пенка по уходу за лежачими больными
0 0 голоса
Оцените материал
Просмотры: 12

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x