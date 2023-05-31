Крымский детский хоспис учит родителей уходу за тяжелобольными детьми

Крымский детский хоспис провел пресс-конференцию «Научиться жить: уход за тяжелобольными детьми». В рамках проекта «ПРОродителей», который реализует благотворительная организация, семьи с неизлечимо больными детьми получают консультации ведущих специалистов паллиативной сферы. В пресс-конференции приняли участие врач, специалист по здоровью пищеварительной системы, член Экспертного совета благотворительного фонда «Детский паллиатив» Рустам Михайлов, врач паллиативной медицинской помощи, главный врач Елизаветинского детского хосписа Ирина Ершова и координатор проекта «ПРОродителей» Крымского детского хосписа Елена Бабакова. Проект «ПРОродителей» Крымского детского хосписа, отмечают специалисты, помогает родителям получить ответы на вопросы, которые их волнуют.

Обучение, информация — самое важное в нашей работе. Я всегда говорю родителям: не бойтесь спрашивать — у нас накоплен большой практический опыт, которым мы всегда рады делиться, — говорит Рустам Михайлов.

Команда Крымского детского хосписа привлекла к проекту «ПРОродителей» ведущих специалистов, которые помогают семьям с тяжелобольными детьми.

Родители — это часть паллиативной команды. Образовательный информационный проект для них — важная поддержка, которая придает уверенности в своих силах, — подчёркивает Ирина Ершова.

ПроектКрымского детского хосписа «ПРОродителей» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. За четыре месяца его участниками стали 96 родителей со всей страны.

Мы всегда рады отзывам и предложениям от родителей, что еще можно сделать, чтобы помочь им в уходе за детьми. Мы за открытость, общение и комплексную помощь тяжелобольным детям, — отмечает Елена Бабакова.

Посмотреть запись пресс-конференции «Научиться жить: уход за тяжелобольными детьми»можно по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=3R9Po3UaA9c&t=7s, а также в группе Крымский детский хоспис (vk.com)

В проекте «ПРОродителей» помимо медицинской информации семьи получают также помощь психолога и социального работника. Физический терапевт консультирует семьи индивидуально на дому. Проходят вебинары и онлайн-лекции по уходу за трахеостомой и гастростомой.

Принять участие в проекте «ПРОродителей» можнопо ссылке https://forms.yandex.ru/cloud/63f379e0c769f1068081de39/

Поддержать подопечных Крымского детского хосписа можно на сайте организации крымскийдетскийхоспис.рф

Крымский детский хоспис — первая в республике благотворительная организация, которая с 2019 года на регулярной основе оказывает и развивает комплексную помощь тяжелобольным детям с паллиативным статусом.

Сейчас под опекой организации находится 60 детей, 7 из них — на аппаратах искусственной вентиляции легких, 1 ребенок — на НИВЛ. Хоспис покупает и доставляет семьям с неизлечимо больными детьми необходимые медицинские расходные материалы, специализированное питание, лекарства, средства гигиены, медицинское оборудование, оказывает родителям детей социальную, духовную и психологическую поддержку.

Крымский детский хоспис реализует такие социально значимые проекты как «ПРОродителей», «Вместо мамы», «Доброняня», «Выездная служба», «Развитие кадрового потенциала паллиативной помощи детям в Республике Крым», «Создание системы комплексной паллиативной помощи детям в Республике Крым» и планирует строительство первого в республике здания детского хосписа.

Крымский детский хоспис:

+7 985 247 47 08

www.crimean-hospice.ru

С тегами: здравоохранение Крыма