Крымский детский хоспис: вашей помощи ждёт Вероника и её мама

Опубликовал: КрымPRESS в Люди в Крыму 14:02 12.08.2025

У Вероники — редкое заболевание, болезнь Ниманна-Пика. До 6 лет она была обычным ребёнком: сад, школа, качели. Потом — приступы, потеря речи, и в 10 лет — тяжёлый диагноз. Сейчас ей 19, и она по развитию — как младенец. Мама Татьяна каждый день выносит её с 5 этажа на руках, чтобы просто выйти на улицу. За уходом за Вероникой помогает няня из проекта «Доброняня» и она до сих пор остается нашей подопечной только уже в проекте «После 18 — мы рядом». Без этих проектов маме было бы невозможно справиться одной. Сейчас нужно собрать 14 000 ₽ на лекарства, питание «Малоежка» и средства гигиены.

В Детском крымском хосписе рассказали:

Сейчас нужно собрать 14 000 ₽ на лекарства, питание «Малоежка» и средства гигиены.

