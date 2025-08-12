Крымский детский хоспис: вашей помощи ждёт Вероника и её мама

В Детском крымском хосписе рассказали:
У Вероники — редкое заболевание, болезнь Ниманна-Пика. До 6 лет она была обычным ребёнком: сад, школа, качели. Потом — приступы, потеря речи, и в 10 лет — тяжёлый диагноз.
Сейчас ей 19, и она по развитию — как младенец. Мама Татьяна каждый день выносит её с 5 этажа на руках, чтобы просто выйти на улицу.
За уходом за Вероникой помогает няня из проекта «Доброняня» и она до сих пор остается нашей подопечной только уже в проекте «После 18 — мы рядом». Без этих проектов маме было бы невозможно справиться одной.
Сейчас нужно собрать 14 000 ₽ на лекарства, питание «Малоежка» и средства гигиены.
