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ский детский лагерь «Бригантина «Белогорье» оснастили бетонными укрытиями
фото: pikist.com

Крымский детский лагерь «Бригантина «Белогорье» оснастили бетонными укрытиями

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:09 06.07.2024

Бетонные укрытия установили в детском лагере «Бригантина «Белогорье» в Крыму. Также сюда завезены защитная пленка на окна и индивидуальные аптечки, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В нашем лагере, который находится в Крыму, «Бригантина «Белогорье», мы привезли и разгрузили те элементы безопасности, которые должны, с нашей точки зрения, сопровождать отдых наших детей — <…> бетонные укрытия, индивидуальные аптечки, пленка на окна должны быть вместе с детьми, — сказал он в опубликованном видео.

Позже Гладков рассказал, что белгородские художники расписали укрытия корочанскими садами и морскими пейзажами. Для детей в лагере провели инструктаж, как действовать в случае опасности.

Сейчас в санатории на смене «Время 31-х» отдыхают более 270 мальчишек и девчонок со всей области. Надеюсь, что они весело и безопасно проведут там время, а главное — наберутся новых позитивных эмоций, — отметил глава региона. 

источник: ТАСС

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