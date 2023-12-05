Крымский электрогрузовик составит конкуренцию «ГАЗелям» и «Ларгусам»

В Крыму разработали электрогрузовик и ждут грант на массовое производство.

На симферопольском предприятии «Эльтавр», где с 2014 года производят электрический транспорт и коммунальную технику для Крыма и материковой части России, сообщили о разработке нового грузовика с электромотором для дорог общего пользования.

Последние два месяца мы занимаемся разработкой нового электромобиля. Наш флагман сможет перевозить двух пассажиров и груз массой 1,5 тонны. Запас хода – до 200 км по городу. Такой грузовик будет предназначен для дорог общего пользования, где он успешно сможет конкурировать с «Газелями» и «Ларгусами», осуществляя заключительный этап доставки товаров до потребителя, – рассказал главный инженер предприятия Владимир Шуликов.

Таким образом, в перспективе, экологический транспорт вытеснит с наших улиц привычные авто. Конкурентным преимуществом крымских производителей является то, что все комплектующие на такой транспорт – отечественного производства.

При поддержке Минпромторга РФ мы смогли приобрести качественное оборудование, которое помогает нам изготавливать мягкие шторы для дилижансов, также мы получили оборудование для производства батарейных блоков. Наше предприятие уникально тем, что у нас полный цикл производства, мы самостоятельно создаем автомобили от изготовления рамы – до перемотки электродвигателя, – пояснил Владимир Шуликов.

Построить и сертифицировать новейший электрогрузовик на предприятии рассчитывают в следующем году после получения государственного гранта.

Обратите внимание на публикацию в канале ЖЖитель: путешествия и авиация. Это 2020 год. Тогда «Эльтавр» презентовал электробус и первую версию легкого грузовика.

С момента запуска производства компанией уже создано, продано и обслужено более 350 единиц электротехники. В год компания способна производить от 50-ти до 100 ед. техники. В модельном ряде представлены 8 электромобилей и катамараны: электромобиль пассажирский «ЭЛЬТАВР – Дилижанс» выпускается в 2-х базах, короткой и длинной, в каждой из них 3 комплектации «ЭКОНОМ», «СТАНДАРТ», «ЛЮКС»; электромобиль грузовой «ЭЛЬТАВР – Як» выпускается в короткой и длинной версиях с комплектациями «Борт», «Фургон промтоварный», «Фургон изотермический», «Рефрижератор», «Поливомоечная машина». В электромобилях НПП «ЭЛЬТАВР» установлены литий-железо-фосфатные (LiFePO4) аккумуляторы российского производства.

В этом году (в конце ноября) электрогрузовик НПП «Эльтавр» стал флагманом крымского стенда на форуме-выставке «Российский промышленник» в Санкт-Петербурге.