Крымский федеральный университет — среди участников программы «Приоритет-2030»

Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского вошёл в число участников основного трека программы «Приоритет-2030». Список участников утвердил Совет по поддержке программ развития университетов — участников «Приоритета-2030» под председательством главы Минобрнауки России Валерия Фалькова.

Всего в основной трек были отобраны 100 университетов из 41 региона страны.

Это серьёзный вызов и важный этап для большинства вузов. Каждый участник представлял конкретный технологический проект, через который мы оценивали всю работу, весь замысел университета по стратегии его развития. Особенно приятно отметить, что поддержать свои университеты приезжали главы регионов и представители федеральных министерств. На защите в каждой команде вузов-участников были топ-менеджеры, руководители крупных компаний – партнёров университетов. Всё это говорит о возрастающей роли самой программы и университетов в экономике страны, — сказал министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков.

По итогам отбора Крымский федеральный университет вошёл в третью группу наряду с ещё 67 вузами России — каждый из них получит до 100 млн рублей. Средства субсидий могут быть направлены на выстраивание системы стимулирующих выплат для профессорско-преподавательского состава, развитие инфраструктуры вуза, приобретение высокотехнологичного оборудования, привлечение в университеты исследователей мирового уровня, организацию научных мероприятий.

Образ будущего связан с укреплением наших позиций как Университета 3.0 с дальнейшим повышением доли доходов от НИОКР и иных видов приносящей доход деятельности. Мы должны стать лидерами в сфере превентивной медицины и обеспечения здорового долголетия, клеточных и биотехнологий и регенеративной медицины. В рамках достижения поставленных целей будет создан Институт прикладных технологий здоровья и реабилитации. Конечно, это потребует ряда преобразований, которые мы уже начали воплощать в жизнь при активном участии консорциума «Превентивная медицина, здоровое долголетие», который объединяет крупнейших представителей санаторно-курортной индустрии, медицинских и научных организаций, индустриальных партнёров. Будут продолжены и другие проекты, направленные на работу с молодёжью и развитие сельского хозяйства, — подчеркивает и.о. ректора КФУ им. В. И. Вернадского Владимир Курьянов.

«Приоритет-2030» — это крупнейшая в новейшей истории России государственная программа поддержки университетов, успешно реализуемая с 2021 года. Её цель — сконцентрировать ресурсы для обеспечения вклада российских университетов в достижение национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года, повысить научно-образовательный потенциал университетов и научных организаций, а также обеспечить участие образовательных организаций высшего образования в социально-экономическом развитии субъектов Российской Федерации. В этом году программа «Приоритет-2030» сфокусирована на достижении технологического лидерства как одной из национальных целей развития России. Каждый вуз-участник включал в свою программу развития до трёх стратегических технологических проектов, планируемых к реализации до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

источник: пресс-служба КФУ

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