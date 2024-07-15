Крымский федеральный университет в этом году выпустил более 6 тысяч студентов

В Крымском федеральном университета им. В. И. Вернадского состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам всех структурных подразделений и филиалов. Всего в текущем году 6797 студентов окончили вуз по программам высшего и среднего профессионального образования. Об этом сообщил исполняющий обязанности ректора КФУ им. В. И. Вернадского Владимир Курьянов.

Как отмечает руководитель вуза, программу бакалавриата по очной, заочной и очно-заочной формам обучения окончили 2627 человека. Специалитет – 924 человек, а магистратуру – 716 человек. По среднему профессиональному образованию выпуск составляет 1607 человека, из них на очной форме обучались 1367 человек. Аспирантуру суммарно по обеим формам обучения окончили 61 выпускник.

О выпускниках мы всегда говорим хорошо, даже о тех, кто не очень радиво относился к исполнению студенческих обязанностей или прогуливал занятия. Для нас все студенты за время обучения становятся близкими и родными. Каждый год на вручении дипломов мы искренне говорим ребятам о том, что их выпуск является одним из лучших. Некорректно, на мой взгляд, сравнивать нынешних и предыдущих выпускников. Важно помнить о том, что мы всегда все вместе – и преподаватели, и студенты, – цитирует пресс-служба вуза Владимира Курьянова.

Дипломы о высшем образовании получили порядка 5000 студентов, а о среднем профессиональном образовании – более 1500. С отличием закончили обучение в этом году 1003 выпускника университета.

Сегодня людей, которые знают все, можно пересчитать на пальцах одной руки. Гигантский объем информации, который существует даже в отдельно взятой специальности, невероятно сложно освоить. На это способно очень ограниченное количество людей с, действительно, выдающимися способностями, – отмечает и. о. ректора Крымского федерального университета.

По его словам, одна из главных задач вуза – создание комфортных условий в период обучения для всестороннего развития студентов и формирования у них необходимых личностных и профессиональных качеств.

Мы знаем, что эти ребята найдут свое место в жизни и будут достойно нести звание выпускника Крымского федерального университета. Они учились здесь, они формировались здесь, они провели здесь лучшие годы своей юной жизни. Это очень хороший и достойный выпуск. Надеюсь, что в своих мыслях они часто будут возвращаться к своим студенческим годам, вспоминать родной университет и преподавателей, которые дали образование и подготовили к самостоятельной жизни, – говорит Владимир Курьянов.

В настоящее время Крымский федеральный университет является одним из крупнейших и ведущих вузов России. Образовательное учреждение включает 23 обособленных структурных подразделения и 12 филиалов. Вуз обладает уникальной платформой для подготовки профессиональных кадров, отвечающих высоким требованиям отечественных и мировых стандартов.

источник: пресс-служба КФУ

Просмотры: 6