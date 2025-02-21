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Крымский кулибин передал «дронобойку» для бойцов на фронт
фото: пресс-служба Народного фронта в Крыму

Крымский кулибин передал «дронобойку» для бойцов на фронт

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 17:26 21.02.2025

Станок для крупнокалибирного пулемета, регулируется во все стороны, бьет, не жалея вражеских «птиц».

Крымский разработчик, своими руками делающий для бойцов багги, буржуйки, не останавливается и старается применить свои идеи и навыки для наших героев! — отмечают в пресс-службе Народного фронта в Крыму. 

Свое очередное творение он передал вместе с Народным фронтом бойцам из спецназа.

Хочется в очередной раз сказать спасибо крымчанам с золотыми руками и сердцем. Люди, которые практически все свое свободное время и силы бросают помощь фронту, постоянно совершенствуют свои разработки, зная, что от их успешности зависят жизни наших ребят и успешное выполнение задач. Такие вещи в наше время – просто на вес золота, — говорит руководитель Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.

Бойцы от качества работы в восторге: устанавливаться будут на бронеавтомобиль и в качестве зенитной установки будет «лупить» по воздушным целям.

Узнайте больше:  В Крыму завершили монолитные работы в строящемся корпусе санатория «Днепр»

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму 

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