Крымский кулибин передал «дронобойку» для бойцов на фронт

Станок для крупнокалибирного пулемета, регулируется во все стороны, бьет, не жалея вражеских «птиц».

Крымский разработчик, своими руками делающий для бойцов багги, буржуйки, не останавливается и старается применить свои идеи и навыки для наших героев! — отмечают в пресс-службе Народного фронта в Крыму.

Свое очередное творение он передал вместе с Народным фронтом бойцам из спецназа.

Хочется в очередной раз сказать спасибо крымчанам с золотыми руками и сердцем. Люди, которые практически все свое свободное время и силы бросают помощь фронту, постоянно совершенствуют свои разработки, зная, что от их успешности зависят жизни наших ребят и успешное выполнение задач. Такие вещи в наше время – просто на вес золота, — говорит руководитель Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.

Бойцы от качества работы в восторге: устанавливаться будут на бронеавтомобиль и в качестве зенитной установки будет «лупить» по воздушным целям.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму

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