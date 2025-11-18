Крымский курортный потенциал представят в Новосибирске

В рамках мероприятия запланирована обширная информационная и деловая программа – от встреч с руководством Новосибирской торгово-промышленной палаты, профсоюзными и туристическими организациями до выставки фотографий победителей Всероссийского конкурса «Крым в моем сердце» и дегустации крымских деликатесов, — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Аксенова, основная часть работы пройдет на площадке Форума сибирского гостеприимства «Дикоросы», где организован единый стенд Крыма. Здесь проведут свои презентации администрации городов Ялта и Саки, представители крымского турбизнеса и Крымского федерального университета имени Вернадского, в ходе которых посетители смогут получить информацию не только об отдыхе, но и о развитии кадрового потенциала отрасли.

Важно, чтобы как можно больше работников предприятий тяжелой промышленности, сосредоточенных в Сибири, могли пройти оздоровление в крымских здравницах, которые славятся своими лечебными ресурсами. Наши уникальные целебные грязи, минеральные воды и мощная санаторная база помогают восстанавливать и укреплять здоровье, — добавил руководитель региона.

Аксенов также отметил, что в результате проведенных в марте этого года Дней Крыма в Приволжском федеральном округе турпоток в Крым оттуда вырос на 5%.

источник: РИА Новости Крым