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Крымский Минздрав анонсирует приём граждан по вопросам материнства и детства

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 11:16 03.06.2025

Заместитель министра здравоохранения Республики Крым Антон Лясковский проведет прием граждан по вопросам, связанным с организацией оказания медицинской помощи детям и матерям.

Прием состоится 5 июня 2025 года с 12:00 до 14:00 по адресу г. Симферополь, пр. Кирова, д. 1, 8 этаж. Предварительная запись осуществляется по номеру +7 (978) 596-12-98.При записи на приём необходимо сообщить сведения о себе (фамилию, имя, отчество, адрес проживания, контактный телефон), содержание обращения.

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Прием граждан будет осуществляться совместно с Региональной общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в рамках Недели приемов граждан по вопросам материнства и детства.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

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