Крымский Минздрав анонсирует приём граждан по вопросам материнства и детства

Прием состоится 5 июня 2025 года с 12:00 до 14:00 по адресу г. Симферополь, пр. Кирова, д. 1, 8 этаж. Предварительная запись осуществляется по номеру +7 (978) 596-12-98.При записи на приём необходимо сообщить сведения о себе (фамилию, имя, отчество, адрес проживания, контактный телефон), содержание обращения.

Прием граждан будет осуществляться совместно с Региональной общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в рамках Недели приемов граждан по вопросам материнства и детства.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК