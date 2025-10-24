Крымский митрополит Тихон отмечает 10-летний юбилей архиерейской хиротонии

Десять лет назад, 24 октября 2015 года, в день празднования Собора Оптинских старцев, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил служение Божественной литургии в Казанской Амвросиевской ставропигиальной женской пустыни в Шамордино. За богослужением состоялась хиротония архимандрита Тихона (Шевкунова) во епископа Егорьевского.

За два года на Крымской кафедре владыка Тихон сделал очень много для всестороннего развития епархиальной и приходской жизни на полуострове, отметили в епархии.

Поистине жемчужиной Крыма стал музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес», после 100 лет забвения возрожден и готовится к реставрации Херсонесский монастырь, снова проводятся богослужения, звучат торжественные песнопения в отреставрированном, украшенном поразительными мозаиками Свято-Владимирском соборе Херсонеса — колыбели христианства на Руси, — уточняется в тексте.

Также по инициативе владыки в Церковном календаре появился новый праздник — день Крещения святого равноапостольного князя Владимира с дружиной в Херсонесе Таврическом, Таврическая духовная семинария поднялась на новый уровень, в Крыму реализуются масштабные проекты центров для православной молодежи «Точка опоры», начата подготовка к масштабной реставрации церквей и монастырей Крыма и Севастополя, перечислили в пресс-службе Крымской митрополии, уточнив, что «Новый Херсонес» стал местом проведения молодежного историко-культурного форума «Истоки».

Духовенство полуострова благодарит владыку за внимание к находящемуся на покое митрополиту Лазарю, возглавлявшему Крымскую кафедру более 30 лет, и за реальную помощь священнослужителям.

Крымские священники, вышедшие на покой, впервые стали получать пенсии, так же как и вдовы священников; священнослужителям выплачиваются ежемесячные детские пособия на каждого ребенка. Создан и принял первые летние смены (по 650 человек) епархиальный детский лагерь «Корсунь», — уточнили в пресс-службе, добавив, что по инициативе Тихона в крымские больницы передана новая аппаратура, идут работы по созданию детского хосписа, пансионата-паломнического центра для инвалидов-ветеранов СВО.

Ранее сообщалось, что более тысячи школьников из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей до конца года посетят «Новый Херсонес» в Севастополе в рамках нового проекта «Херсонес для детей».

источник: РИА Новости Крым