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ский мост: на подходах скопилось более 300 машин
Фото: Росавтодор

Крымский мост: на подходах скопилось более 300 машин

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 13:24 10.07.2024

Очередь из 325 автомобилей образовалась на подходе к Крымскому мосту со стороны полуострова. Об этом сообщается в Telegram-канале о ситуации на автоподходах к мосту.

В очереди со стороны Керчи находятся 325 транспортных средств. Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет, — говорится в сообщении от 13:00 мск.

Уточняется, что ожидание составляет около часа.

источник: ТАСС

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