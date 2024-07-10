Крымский мост: на подходах скопилось более 300 машин

Очередь из 325 автомобилей образовалась на подходе к Крымскому мосту со стороны полуострова. Об этом сообщается в Telegram-канале о ситуации на автоподходах к мосту.
В очереди со стороны Керчи находятся 325 транспортных средств. Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет, — говорится в сообщении от 13:00 мск.
Уточняется, что ожидание составляет около часа.
источник: ТАСС
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С тегами: инфраструктура Крыма