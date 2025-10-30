Крымский мост: новые ограничения - электромобили и гибриды не пройдут...

Согласно документу, ограничения начнут действовать с 00:00 3 ноября на участке федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь от развязки на станицу Тамань до въезда на Крымский мост.

Ранее по Крымскому мосту уже был ограничен проезд грузового транспорта. Для «запрещенных» авто предусмотрен альтернативный сухопутный маршрут, пролегающий от Таганрога до Джанкоя.

В Симферополе автобусы и троллейбусы вечерних рейсов 30 октября и ранних утренних рейсов 31 октября в направлении от железнодорожного вокзала в сторону Евпаторийского шоссе в Симферополе будут ходить с большим маршрутным крюком – через площадь Московскую и далее по путепроводу над Евпаторийской трассой с выездом на нее.

источник: РИА Новости Крым