Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Крымский мост: новые ограничения — электромобили и гибриды не пройдут…
Новости Республики
Крымский мост: новые ограничения - электромобили и гибриды не пройдут...
фото: © РИА Новости . Константин Михальчевский

Крымский мост: новые ограничения — электромобили и гибриды не пройдут…

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:31 30.10.2025

 С 3 ноября электромобилям и гибридным авто запретят въезд на Крымский мост со стороны Тамани. Соответствующий указ подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщает пресс-служба администрации региона.

Согласно документу, ограничения начнут действовать с 00:00 3 ноября на участке федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь от развязки на станицу Тамань до въезда на Крымский мост.

Ранее по Крымскому мосту уже был ограничен проезд грузового транспорта. Для «запрещенных» авто предусмотрен альтернативный сухопутный маршрут, пролегающий от Таганрога до Джанкоя.

Узнайте больше:  25 октября – День Прова, День Андрея. Давно смотрели на звёзды?

В Симферополе автобусы и троллейбусы вечерних рейсов 30 октября и ранних утренних рейсов 31 октября в направлении от железнодорожного вокзала в сторону Евпаторийского шоссе в Симферополе будут ходить с большим маршрутным крюком – через площадь Московскую и далее по путепроводу над Евпаторийской трассой с выездом на нее.

источник: РИА Новости Крым 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 27

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x