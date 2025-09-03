Прямо сейчас:
Крымский мост: в очередях стоят более 730 автомобилей
фото: © РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Крымский мост: очереди растут

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:43 03.09.2025

На подъездах к Крымскому мосту растет очередь. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.

В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 370 транспортных средств. Время ожидания более часа. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 620 транспортных средств. Время ожидания более двух часов, — говорится в сообщении по состоянию на 9 часов утра.

Движение транспорта по Крымскому мосту было ограничено в ночь на среду ориентировочно на час. С двух часов ночи транспорт начал скапливаться с обеих сторон мостового перехода. К 7 утра среды на подъездах стояли больше 50 автомобилей.

Автолюбителям напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любой автомобиль и багаж проверяют. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода.

Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.

источник: РИА Новости Крым 

Просмотры: 3

