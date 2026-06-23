Важно: провоз топлива через Крымский мост увеличили до 200 литров на машину

С 23 июня разрешенный объем перевозки топлива на одно транспортное средство через Крымский мост увеличен до 200 литров. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков в эфире «Крым 24».
По словам Крючкова, власти планируют еженедельно информировать людей об изменениях в ситуации с поставками топлива и оперативно реагировать на возникающие трудности.
Ранее он заявил, что сроки возврата бензина в свободную продажу пока неизвестны.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что власти ведут работу по налаживанию снабжения населения Крыма топливом.
источник: Московский комсомолец Крым
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