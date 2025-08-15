Крымский мост: со стороны Керчи по-прежнему много машин

В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи стоят 1530 транспортных средств. Время ожидания около четырех часов, — приводятся данные на 6 утра пятницы.

При этом со стороны Тамани проезд свободен.

Пробка на выезд из Крыма начала собираться еще в четверг утром. Для ожидающих проезда на автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи развернули пункты оказания помощи. Палатки находятся рядом с постом МЧС недалеко от развязки на ж/д станцию «Керчь Южная». Здесь можно взять воды, зарядить телефон, воспользоваться комнатой матери и ребенка и при необходимости получить медпомощь.

Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.

источник: РИА Новости Крым