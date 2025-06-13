Крымский мост: со стороны Кубани в Крым растёт очередь авто

В очереди со стороны Тамани находится 53 транспортных средства. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет, – сказано в сообщении по состоянию на 9 утра.
На Крымскому мосту действуют повышенные меры транспортной безопасности, любое транспортное средство и багаж пассажиров подлежит проверке.
Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.
В Крым и из Крыма также можно добраться по сухопутному маршруту — трассе Р-280 «Новороссия» Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь.
источник: РИА Новости Крым
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С тегами: Крымский мост