Крымский мост: со стороны Кубани в Крым растёт очередь авто

В очереди со стороны Тамани находится 53 транспортных средства. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет, – сказано в сообщении по состоянию на 9 утра.

На Крымскому мосту действуют повышенные меры транспортной безопасности, любое транспортное средство и багаж пассажиров подлежит проверке.

Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.