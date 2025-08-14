Крымский мост свободен со стороны Тамани, со стороны Керчи — трёхчасовая очередь

В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 960 транспортных средств. Время ожидания около трех часов, — говорится в сообщении.

Со стороны Тамани очереди нет.

Для ожидающих проезда на автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи развернули пункты оказания помощи. Три большие палатки находятся рядом с постом МЧС недалеко от развязки на ж/д станцию «Керчь Южная». Здесь можно взять воды, зарядить телефон, воспользоваться комнатой матери и ребенка и при необходимости получить медпомощь.

Добраться в Крым с материка можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.

источник: РИА Новости Крым