Крымский мост: утром в понедельник в очередях со стороны Тамани и Керчи стоят более 2000 машин

По состоянию на 10:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1345 транспортных средств. Время ожидания более трех часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 705 транспортных средств. Время ожидания около двух часов, — говорится в сообщении.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон моста.
Движение по Крымскому мосту может быть приостановлено. Это необходимо в целях безопасности, поскольку этот объект является стратегическим. Военнослужащие и силовики, отвечающие за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку.
источник: РИА Новости Крым
