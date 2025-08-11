Крымский мост: утром в понедельник в очередях со стороны Тамани и Керчи стоят более 2000 машин

По состоянию на 10:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1345 транспортных средств. Время ожидания более трех часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 705 транспортных средств. Время ожидания около двух часов, — говорится в сообщении.

На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон моста.

Движение по Крымскому мосту может быть приостановлено. Это необходимо в целях безопасности, поскольку этот объект является стратегическим. Военнослужащие и силовики, отвечающие за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку.

источник: РИА Новости Крым