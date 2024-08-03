Крымский отельеры передадут на Херсонщину опыт перехода в правовое поле РФ

Союз гостеприимства и туризма, созданный отельерами Республики Крым и Севастополя в 2014 году для интеграции в правовое поле России, поможет пройти аналогичный этап коллегам в Херсонской области, рассказала ТАСС председатель Союза Юлия Бедаш:

В переходный период в 2014 году мы решили с моими коллегами-отельерами создать общественную организацию «Союз гостеприимства и туризма» для успешной адаптации в правовое поле Российской Федерации. Это были пять отельеров-единомышленников, которые активно работали в Севастополе и Крыму. Сейчас у нас в составе Союза гостеприимства 150 объектов размещения, плюс партнеры. <…> Мы выступили с инициативой провести серию мероприятий, круглых столов для предпринимателей на базе Министерства курортов и туризма Херсонской области.

В пятницу она провела первый круглый стол в Геническе, где рассказала об основных направлениях работы Союза, реализуемых в Крыму проектах в сфере гостеприимства и мерах федеральной поддержки отрасли. Проводить подобные круглые столы предполагается регулярно, раз в месяц.

Мы хотим предложить свой опыт, который у нас был в Крыму и Севастополе — режим «единого окна». Это когда контрольно-надзорные органы объявляют день открытых дверей для предпринимателей, которые консолидируют свои вопросы через общественную организацию или индивидуально и приходят в этот день, например, в Роспотребнадзор. <…> Очень хорошая практика, которая себя оправдала в переходный период, мы предлагаем ее также применить в Херсонской области. Это очень удобно для предпринимателей, что имеет именно практическое значение, — подчеркивает Юлия Бедаш.

Собеседница сказала, что предприниматели из Херсонской области при желании также смогут вступить в Союз гостеприимства и туризма для совместной работы в направлении развития индустрии гостеприимства региона.

источник: ТАСС