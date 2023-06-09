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Крымский парламент поддержал федеральный законопроект о введении запрета операций по смене пола
Иллюстрация: pikist.com

Крымский парламент поддержал федеральный законопроект о введении запрета операций по смене пола

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:06 09.06.2023

Крымский парламент поддержал проект федерального закона, запрещающего проведение медицинских процедур по смене пола и оформление новых документов государственной регистрации на основании справки об изменении пола. С данной инициативой выступили около 400 депутатов от всех фракций Госдумы.

Соответствующие изменения предлагается внести в федеральные законы «Об актах гражданского состояния» и «Об основах охраны здоровья граждан в РФ».

Документом устанавливается, что медицинские вмешательства возможны в случаях, связанных с лечением врождённых физиологических аномалий формирования пола у детей. Решение о назначении данного лечения принимает врачебная комиссия федерального государственного учреждения здравоохранения. Перечень таких учреждений и порядок выдачи разрешений утверждается Правительством РФ.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что в Конституции Российской Федерации закреплены нормы о сохранении традиционных семейных ценностей и защите института брака как союза мужчины и женщины. В основном законе страны предусмотрено только два пола – мужчины и женщины, никакие «промежуточные» и «дополнительные» варианты полов или «гендеров», категории вроде «родитель №1» и «родитель №2» не предусмотрены, равно как и возможность «изменения пола». Вместе с тем российским законодательством установлена ответственность за пропаганду смены пола и нетрадиционных сексуальных отношений. Предлагаемые меры также призваны защитить подростков и молодёжь от разрушительного воздействия целой индустрии, извлекающей огромные доходы на проведении операций по смене пола.

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