Крымский парламент расширил меры поддержки семей, которые сегодня находятся в непростой жизненной ситуации

Комитет по здравоохранению и социальной политике Госсовета РК заслушал информацию о реализации в 2023 году государственной социальной помощи на основании социального контракта и об изменении порядка её предоставления в 2024 году.

В следующем году порядок предоставления социального контракта претерпит изменения. Так, величину среднедушевого дохода малоимущей семьи будут сравнивать с величиной прожиточного минимума, установленного на душу населения. Состав семьи также будет определяться по новым правилам. Если в настоящее время в состав семьи входят супруги, их дети, родители, братья и сестры, зарегистрированные в одном жилом помещении, то с 2024 года при назначении госсоцпомощи будут учтены доходы только супругов и их детей. Данные изменения проводятся с целью повышения адресности госсоцпомощи.

Кроме того, изменен расчетный период учета доходов. В результате указанных изменений сведения, необходимые для назначения госсоцпомощи малоимущим семьям, будут запрошены органами труда и социальной защиты населения в рамках межведомственного взаимодействия с органами и организациями, в распоряжении которых они находятся. Заявитель предоставляет заявлению только те документы (сведения), которые не могут быть запрошены, например документы, выданные в другом государстве или сведения о доходах, полученных работниками силовых структур.

Как показывает практика, система социального контракта является наиболее эффективным механизмом преодоления бедности, так как стимулирует граждан к активным действиям по улучшению своего материального положения. Государственной социальной помощью в 2023 году охвачено 3596 чел., из них 1766 граждан (49%) проживают в городской местности, 1830 (51%) — в сельской, — отметила глава парламентского комитета Анна Рубель.

По ее данным, в результате выполнения мероприятий, установленных социальным контрактом, среднедушевой доход малоимущих семей (одиноко проживающих граждан) увеличился у 1 260 граждан, что составляет 66,4% об общего числа граждан, по которым проводилась оценка эффективности социальных контрактов (1 898 человек), преодолели трудную жизненную ситуацию 1 007 граждан, так как в результате выполнения мероприятий социального контракта их среднедушевой доход превысил величину прожиточного минимума для семьи, установленный в Республике Крым.

Анна Рубель также сообщила, что парламентом принят закон о том, что дети погибших родителей в ходе специальной военной операции, а также дети медиков, погибших от коронавирусной инфекции, спасая жизни другим, будут иметь право на льготное поступление в учреждения среднего профессионального образования. Это дополнительная мера поддержки семей, которые сегодня находятся в непростой жизненной ситуации.

Фото и материалы: пресс-служба Госсовета РК.