Крымский политик на «полях» ООН: в Европе усиливается русофобия как новая форма расизма

Русофобия, усиливающаяся в странах Европы, представляет собой новую форму расизма. Это растущий фактор риска для безопасности на всем континенте, заявила российская делегация на 57-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) в Женеве.

Политика террора в отношении русскоязычного населения стран Европы — это удар по правозащитным обязательствам самой Европы и растущий фактор риска для безопасности на всем континенте, — отметил в выступлении (в формате видеоконференции) на сессии вице-премьер правительства Крыма — постоянный представитель РК при Президенте РФ Георгий Мурадов. — Эти явления свидетельствуют о росте русофобии как новой формы расизма.

По словам крымского политика, Россия ожидает от СПЧ принятия решительных мер по прекращению дискриминации в отношении русского и русскоязычного населения в странах Европы. Мурадов также обратил внимание участников сессии на факты дискриминации и преследований в странах Прибалтики.

В Латвии с апреля без суда держат русскоязычного блогера Дмитрия Матаева за осуждение героизации латвийских легионеров СС, судят «Антифашистов Прибалтики» Татьяну Андриец и Александра Жгуна, Светлане Николаевой отказывают в медицинской помощи, — сказал представитель российской делегации. — В Нарве, Эстония, где 90% жителей — русские, запрещено любое школьное обучение на русском… В Литве призыв телеведущего литовского национального телевидения LRТ Альгиса Раманаускаса «расстреливать русскоязычных родителей или отбирать у них детей транслируется по центральным телеканалам. Европу захлестнул неонацизм, о чем подробно рассказывается в сентябрьском докладе МИД России.

По информации ТАСС, 57-я сессия СПЧ проходит в Женеве с 9 сентября, завершится 11 октября. На ней рассматривают, в частности, ситуацию в области прав и свобод в Афганистане, Мьянме, Судане и на Украине. Россия не входит в Совет ООН по правам человека, однако активно участвует в его заседаниях.

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