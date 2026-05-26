Крымский полицейский — победитель Всероссийского полумарафона «ЗабегРФ»

Участникам предлагалось выбрать одну из четырех дистанций: 1 км, 5 км, 10 км или классический полумарафон в 21,1 км. Маршрут в Ялте пролегал через исторические уголки города, даря бегунам возможность насладиться потрясающими видами южного побережья Крыма. Старший инспектор профессиональной подготовки УРЛС МВД по Республике Крым старший лейтенант полиции Станислав Горохов принял участие в забеге на дистанцию 1 км и одержал уверенную победу, заняв первое место. В Ялте в этом году в рамках «ЗабегаРФ» на старт вышли около 1500 человек, что свидетельствует о растущей популярности этого спортивного праздника. Поздравляем нашего победителя и желаем дальнейших спортивных успехов! — сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.