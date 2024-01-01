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фото: pikist.com

Крымский полуостров: 2 января

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:15 01.01.2024

2 января в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды.

Прохождение атмосферного фронтального раздела вызовет на полуострове дожди, в отдельных районах вероятен туман. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 7-12 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8°, на побережье до +10°; днем +8…+13°, в горах +5…+7°. 3 января ночью местами пройдут дожди с мокрым снегом, днем без существенных осадков. Минимальная температура воздуха составит от -2° до +3°, на побережье до +6°, максимальная +7…+12°. Ветер юго-западный, западный 8-13 м/с, местами до 18 м/с, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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