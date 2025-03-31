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Крымский полуостров: погода 1 апреля
иллюстрация: pxhere.com

Крымский полуостров: погода 1 апреля

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:56 31.03.2025

Завтра 1 апреля высотный барический гребень обеспечит в Крыму сухую погоду.

Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер восточный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10°; днем +14…+19°. В последующие сутки 2 апреля погода изменится. Средиземноморский циклон принесет на полуостров дожди, утром и днем местами сильные. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью не изменится, днем понизится на 2-3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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