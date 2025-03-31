Крымский полуостров: погода 1 апреля

Завтра 1 апреля высотный барический гребень обеспечит в Крыму сухую погоду.

Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер восточный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10°; днем +14…+19°. В последующие сутки 2 апреля погода изменится. Средиземноморский циклон принесет на полуостров дожди, утром и днем местами сильные. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью не изменится, днем понизится на 2-3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».