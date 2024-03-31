Крымский полуостров: погода 1 апреля

В начале рабочей недели погода порадует жителей и гостей Крыма весенним теплом и солнцем.

Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха: ночью +6…+11°, на побережье до 14°; днем +22…+27°, на побережье и в горах прохладнее +16…+21°, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.