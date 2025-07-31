Крымский полуостров: погода 1 августа

В начале месяца 1-2 августа в Крыму сохранится сухая погода с изобилием солнца и тепла, благодаря области повышенного атмосферного давления, тропической воздушной массе.
Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 18…23°, в горах 12…17°; днем 28…33°, в горах 22…27°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
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С тегами: погода в Крыму