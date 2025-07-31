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Крымский полуостров: погода 1 августа

Крымский полуостров: погода 1 августа

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:12 31.07.2025

В начале месяца 1-2 августа в Крыму сохранится сухая погода с изобилием солнца и тепла, благодаря области повышенного атмосферного давления, тропической воздушной массе.

Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 18…23°, в горах 12…17°; днем 28…33°, в горах 22…27°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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